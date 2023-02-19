«Рубин» обыграл ЦСКА в контрольном матче

Фото: ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 2:0. Товарищеский матч прошел в турецком Белеке.

На десятой минуте матча был назначен пенальти в ворота «Рубина», но вратарь Александр Беленов отбил мяч, сохранив ворота сухими. Счет в матче открыл игрок Алексей Грицаенко. Он забил гол ударом головой. На 28-й минуте матча был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Его реализовал полузащитник казанцев Олег Иванов.

На 52-й минуте был удален защитник «Рубина» Илья Самошников. Но численный перевес не помог ЦСКА изменить счет в матче.

В прошлой товарищеской игре ФК «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1. Следующий матч у казанцев будет 26 февраля против «Шинника».

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Роман Мельник