«Рубин» обыграл ЦСКА в контрольном матче
Казанский «Рубин» одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 2:0. Товарищеский матч прошел в турецком Белеке.
На десятой минуте матча был назначен пенальти в ворота «Рубина», но вратарь Александр Беленов отбил мяч, сохранив ворота сухими. Счет в матче открыл игрок Алексей Грицаенко. Он забил гол ударом головой. На 28-й минуте матча был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Его реализовал полузащитник казанцев Олег Иванов.
На 52-й минуте был удален защитник «Рубина» Илья Самошников. Но численный перевес не помог ЦСКА изменить счет в матче.
В прошлой товарищеской игре ФК «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1. Следующий матч у казанцев будет 26 февраля против «Шинника».
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