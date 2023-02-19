Bloomberg: страны ЕС и G7 обсуждают способы отслеживания российских алмазов

Страны «большой семерки» и Европейский союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, чтобы затем наложить ограничения на их продажу. Об этом пишет Bloomberg.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских драгоценных камней встретили сопротивление со стороны стран-импортеров, например, таких как Бельгия. Они утверждали, что подобные усилия будут бесполезными, поскольку трансакции просто переместятся в другое место без механизма отслеживания алмазов.

Не исключено, что некоторые представители G7 на следующей неделе могут выпустить заявление по этому вопросу.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что США ввели санкции в отношении российского горнодобывающего гиганта ПАО «Алроса», на долю которого приходится около трети мировой торговли алмазами. Но меры оказали ограниченное влияние, так как большая часть торговли якобы проходит через другие рынки, например Индию.

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Айрат Назипов