В России создали беспилотную БМП

Фото: Минобороны России (архив)

Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» создал систему беспилотного управления, которая установлена на боевую машину пехоты (БМП). Она позволяет управлять транспортом удаленно сообщает программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

— Мы занимаемся этой темой уже более 10 лет. Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно в том числе и с машиной в беспилотном варианте, — рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов.

Броневик-беспилотник создавался с учетом пожеланий участников спецоперации. Отмечается, что операторы могут управлять машиной как со специально оборудованного места, так и с помощью планшета. При этом превратить в беспилотник можно практически любой боевой транспорт.

Фото: Минобороны России (архив)

— Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую машину — независимо от того, на колесном или гусеничном она ходу. Для того, чтобы превратить машину в беспилотник, нужно до 10 дней, — добавил собеседник.

При этом БМП также может выполнять свои основные функции. Например, высадить боевую группу в опасном районе и отправиться в бой уже пустой.

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Айрат Назипов