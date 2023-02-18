На 88-м году жизни умер спортивный комментатор Владимир Писаревский

На 88-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Писаревский. Об этом рассказала его дочь Анастасия Писаревская, сообщает ТАСС.

— Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы, — рассказала собеседница агентства.

Она сообщила, что 2 недели назад Писаревский заразился COVID-19. Писаревская рассказала, что ее отец чувствовал себя неважно, в связи с чего она позвонила в скорую помощь. По ее словам, после приезда врачей Писаревский в течении недели «чувствовал себя относительно нормально», однако позднее его состояние вновь ухудшилось.

— Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии, — рассказала Писаревская.

Предварительно, прощание с Писаревским пройдет 21 февраля. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Владимир Писаревский — советский спортсмен, тренер, радио и телекомментатор. Он вел репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею. В 2003 году он стал лауреатом премии комиссии по хоккею на льду AIPS (международной ассоциации спортивной пресс) за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики.

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Антон Гаврилов