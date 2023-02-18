Welt: Германия заморозила российские активы на €5,32 миллиардов

С начала спецоперации до настоящего момента власти Германии заморозили российские активы на €5,32 миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt am Sonntag, которая приводит данные министерства финансов ФРГ.

По информации издания, названная сума включает активы компаний и физических лиц, попавших в санкционный список Евросоюза (ЕС), а также активы Центробанка России.

15 февраля сообщалось, что комитет постоянных представителей ЕС принял решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС.

В июне 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность передачи замороженных финансов России Киеву. Представитель Кремля отметил, что США и ЕС присвоив себе однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников



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Антон Гаврилов