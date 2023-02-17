В Татарстане возбудили уголовное дело из-за проживания казанцев в ветхом доме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неудовлетворительных условий проживания в многоквартирном доме в Кировском районе Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как сообщил «Реальному времени» источник, речь идет о доме 1933 года постройки на улице Маломосковской.

На одном из федеральных телеканалов вышла программа, в которой жильцы многоквартирного дома рассказали, что неоднократно жаловались властям на ветхость жилья, однако никаких мер по устранению нарушений не принималось.

Жильцы в передаче заявили, что им предлагали предоставить временное жилье — маневренный фонд, однако его помещения были также непригодны для проживания.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание жилого фонда.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

С каждым годом уменьшаются шансы татарстанцев дождаться капитального ремонта в своих многоквартирных домах, поскольку деньги по этой графе квартплаты зачастую не доходят до Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ. Именно эта структура призвана аккумулировать средства населения по этой услуге. В реальности же регоператор недополучил значительную часть добросовестно уплаченных жильцами денег. Как выяснило «Реальное время», речь идет почти о трети миллиарда рублей. Подробнее о причинах возникновения долгов, медлительности при их взыскании и перспективах дождаться ремонта в доме граждан, чьи платежи «растворились» на счетах УК, — в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко