У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов королевства Тонга произошло землетрясения магнитудой 5,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков эксперты зафиксирован на расстоянии 233 километров юго-восточнее столицы королевства Нукуалофа, где проживают 22,4 тысячи человек. По оценкам сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне сообщалось о землетрясении в центральной части Сахалина. Подземные толчки магнитудой 3,4 сейсмологи зафиксировали ночью в Смирныховском районе. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах восточнее села Пильво.

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Антон Гаврилов