Татарстан победил в номинации культурно-познавательного туризма всероссийской премии Russian Travel Awards

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан объявили победителем в номинации «Территория культурно-познавательного туризма» всероссийской премии Russian Travel Awards, регионы-победители были объявлены в пятницу на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.



Соседние с Татарстаном регионы тоже вышли в победители: в категории «Территория сувенирной туристической продукции» лучшей стал Башкортостан, в категории «Территория этнокультурного туризма» — Марий Эл, в категории «Территория музейного туризма» — Нижегородская область.

Санкт-Петербург признали лучшим в номинации «Территория событийного туризма», а еще взял второе и третье места в номинациях «Территория культурно-познавательного туризма» и «Территория музейного туризма». Мурманская область заняла первые места в номинациях «Территория гастрономического туризма», «Территория арктического туризма» и «Территория приключенческого туризма». Белгородская область взяла награду в номинации «Лучший региональный туристско-информационный центр» (ТИЦ), Воронеж стал обладателем приза за лучший муниципальный ТИЦ. Тюменская область победила в номинации «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства», Тамбовская область победила как «Территория детского туризма», Иркутская область — как «Территория экологического туризма», Кузбасс победил по направлениям «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Территория горнолыжного туризма».

Лучшие маршруты и места для путешествий по России представили 42 региона. Как отметил председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов, перед жюри стоял «очень сложный выбор»:

— <…> каждый регион для себя определил стратегические направления, то есть не просто «туризм про все», «приезжайте к нам», а четко смотрит, какие аудитории и с какой целью должны приехать именно в этот регион. Главное в этом всем — это то, что каждый из регионов представляет что-то свое, что-то уникальное.

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