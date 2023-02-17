ФК «Нефтехимик» победил «Ахмат» в товарищеском матче

Фото: ФК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» переиграл «Ахмат» в товарищеском матче на сборах в Турции, игра завершилась счетом 1:0 в пользу нижнекамцев.

Единственный мяч в матче татарстанцы забили во втором тайме.

«Нефтехимик» занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой лиги с 27 очками за 20 матчей. У команды из Грозного — 6-е место в турнирной таблице чемпионата России — 26 очков за 17 матчей.

9 февраля «Нефтехимик» проиграл «Краснодару-2» в товарищеской встрече. Игра, проходившая в турецком Белеке, завершилась победой «быков» со счетом 3:1.

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Маргарита Головатенко