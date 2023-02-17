Интеллектуально-дегустационное заведение «100DAL» отмечает свой первый день рождения

Фото: пресс-служба АО «Татспиртпром»

Первую годовщину «100DAL» отмечает в формате закрытой вечеринки. Среди приглашенных гостей — представители региональных органов власти, деловых кругов Казани, лидеры мнений.



«100DAL» — первое в Казани современное общественное пространство, открытое АО «Татспиртпром». Изюминка заведения — аутентичная атмосфера в стиле лофт с нотками национальной татарской культуры. Гости могут здесь не только купить продукцию предприятия, но и узнать подробности о том, как формировалась застольная культура у народов Татарстана и развивались определенные ветви пищевой промышленности в республике.

За год существования пространство стало точкой притяжения туристов. Гости со всей России приезжают на индивидуальные экскурсии и возвращаются в свой город с фирменной татарстанской продукцией. А местным жителям эта площадка полюбилась как уютное местечко в центре Казани, где днем можно комфортно попить кофе, а вечером устроить вечеринку.

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Фото предоставлены пресс-службой АО "Татспиртпром"