С начала года в Казани сбили 37 пешеходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Казани зарегистрировали 33 ДТП с участием пешеходов. В результате происшествий один человек скончался, еще 36 — получили травмы различной степени тяжести, сообщили в мэрии города.

Так, одна из аварий произошла напротив дома №7 по улице Богатырской. 22-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Привокзальной в сторону Приволжской и сбил 57-летнего пешехода, который, по данным ГИБДД, находился на проезжей части и не планировал переходить дорогу. Позднее пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Еще одно ДТП с участием пешеходов зарегистрировали на улице Ломжинской. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» напротив дома №14 сбил трех малолетних детей и их 26-летнюю мать. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Один из последних случаев произошел в понедельник, 13 февраля. На улице Глушко водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость и наехал на школьниц, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Глушко. В результате ДТП девушек доставили в больницу с различными травмами.



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Айрат Назипов