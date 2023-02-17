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В Казани ФСБ задержала наркохимика, изъяты более 500 кг химических веществ

10:04, 17.02.2023
В Казани ФСБ задержала наркохимика, изъяты более 500 кг химических веществ
Фото: скриншот видео УФСБ по РТ

Сегодня УФСБ по Татарстану сообщило о ликвидации подпольной нарколаборатории в Казани и задержании 38-летнего подозреваемого в изготовлении особо крупных партий мефедрона.

Как уточнил «Реальному времени» представитель пресс-службы ведомства Андрей Сергеев, оперативники ФСБ изъяли на месте 1,3 кг мефедрона и более 500 кг химических веществ — сырья для производства наркотиков.

По версии следствия, ради организации подпольной лаборатории подозреваемый специально арендовал дом и приобрел специальное оборудование, инструменты, химические вещества и средства защиты. А еще скачал подробные инструкции.

скриншот видео УФСБ по РТ

Когда было произведено задержание и в каком районе Казани — спецслужбы пока не раскрывают. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере).

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Ирина Плотникова
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