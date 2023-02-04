В Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

После сложного переговорного процесса в Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих, сообщает Минобороны страны.

— В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, — рассказали в военном ведомстве.

Уточняется, что все бойцы уже находятся на территории России и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Фото: pxhere.com

Напомним, последний раз о возвращении военнопленных сообщалось 31 декабря. Тогда в Россию по итогам переговоров были возвращены 82 военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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Максим Кокунин