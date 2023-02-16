Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном

Фото: кадр видео/TV8

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном, сообщает «Интерфакс».

«За» проголосовали 62 депутата из 101 члена парламента от правящей партии «Действие и солидарность».

Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку 10 февраля. По результатам досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года Гаврилица стала депутатом парламента Молдавии. 30 июля президент Молдавии Майя Санду выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра. 6 августа парламент Молдавии большинством голосов утвердил Наталью Гаврилицу на посту премьер-министра.



Отметим, что под руководством Натальи Гаврилицы в Молдавии запретили 6 русскоязычных телеканалов. Она объясняла это «обеспечением безопасности информационного пространства». Напомним, что в Молдавии регулярно проходят протесты. В сентябре прошлого года около 20 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Кишиневе, требуя отставки прозападного правительства страны. 13 ноября к протестам присоединилась Партия коммунистов Республики Молдова.

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Маргарита Головатенко