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Ак Барс Банк помогает импортерам из Китая получить отсрочку платежа без залога

11:06, 16.02.2023
Ак Барс Банк помогает импортерам из Китая получить отсрочку платежа без залога

Ак Барс Банк предоставляет отсрочку платежа импортеру из Китая под страховое покрытие «Синошур» — китайское государственное экспортно-кредитное агентство. Получить отсрочку платежа по контрактам с поставщиками можно без залога на срок 90 или 120 дней.

Услуга подойдёт, если вы:

  • импортируете товары из Китая, кроме скоропортящихся продуктов, минеральных ресурсов и запрещенной к импорту продукции;
  • нуждаетесь в финансировании импорта или отсрочках платежа китайскому поставщику.

Срок подготовки документов — до 7 дней. Срок оформления кредитного лимита — до 21 дня.

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