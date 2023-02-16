Билайн в Татарстане ускорил мобильный интернет и улучшил качество звонков

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, увеличила надежность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi* и продолжила улучшать качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE**. Все эти работы были выполнены и на всей территории Республики Татарстан.

В 2022 году для ускорения интернета оператор продолжил глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и провел рефарминг в 32 регионах страны, в том числе и в Татарстане. После завершения работ в республике увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G.

Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части — вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в Республике Татарстан выросла более чем на 60%***. В результате — страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В итоге в 2022 году клиенты билайна использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% — слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежности сети оператор осенью запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на всей территории Татарстана. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена еще в 41 регионе страны.

Еще более широкое распространение получил сервис VoLTE (Voice over LTE) — голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. билайн запустил эту технологию в 44 регионах. В Казани и в других городах республики она работает уже с декабря 2021 года. Удобство VoLTE ежемесячно в Татарстане оценивает десятки тысяч новых пользователей сервиса, а за год количество активных пользователей увеличилось почти на 25%.

«В прошлом году мы вели работы по оптимизации параметров сети и запуску новых технических решений не только в городах, но и в деревнях и селах республики. Рефарминг позволил нам в короткие сроки расширить пропускную способность сети, чтобы обеспечить мобильным интернетом максимальное количество абонентов, которые могли бы одновременно и на комфортных скоростях серфить в интернете или смотреть различный контент. Сейчас в большинстве районов Татарстана средняя скорость в сети 4G — 18—22 мегабита в секунду. Стоит отметить и новый сервис VoWiFi, запущенный в республике в середине октября, который уже показал свою востребованность. Например, только за декабрь прошлого года общая продолжительность всех разговоров по технологии VoWiFi составила более 3,5 млн минут», — комментирует директор казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.



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