С улиц Казани уберут еще два самовольно установленных торговых объекта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани вновь предписал снести самовольно установленных и незаконно размещенные объекты. Собственники должны выполнить требования властей добровольно до 13 февраля.



Сносу подлежит торговый объект вблизи дома №39а по улице Рихарда Зорге. Также власти Казани предписали убрать автофургон, который находится рядом с домом №29 по улице Адоратского.

Если собственники не выполнят требование исполкома до 13 февраля, то перечисленные объекты демонтируют в принудительном порядке. На это отводится три месяца — с 14 февраля по 14 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад казанские власти постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.



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Татьяна Демина