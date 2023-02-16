За 47 лет КАМАЗ выпустил более 2,4 млн автомобилей

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поздравил сотрудников компании с важной датой — в этот день в 1976 году с конвейера завода сошел первый грузовик КАМАЗ.

— 47 лет назад водитель-испытатель Валерий Перетолчин вывел на дороги страны первый КАМАЗ. Время, которое прошло с тех пор, соизмеримо с целой жизнью. Сегодня в линейке нашей продукции уже несколько десятков моделей автомобилей полутора тысяч комплектаций! К этому дню выпущено уже более 2,4 млн автомобилей, — передает его слова пресс-служба челнинского предприятия.

Сергей Когогин напомнил, что несколько лет назад КАМАЗ начал выпускать грузовики новейшего поколения К5. На днях предприятие выпустило первый грузовик КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901 собрали на автомобильном заводе КАМАЗа в начале февраля 2023 года. Он укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. Заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система и другие узлы.



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Айрат Назипов