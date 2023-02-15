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Вероника Кудерметова обыграла Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

18:25, 15.02.2023
Вероника Кудерметова обыграла Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла американку Софию Кенин в матче второго круга на турнире категории WTA 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

Россиянка с восьмым номером посева победила со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с американкой Коко Гауфф с четвертым номером посева.

13 февраля Кудерметова выиграла в матче у Барборы Крейчиковой 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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