Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова выиграла в матче у Барборы Крейчиковой 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов. Теннисистки провели на корте 3 часа.
В следующем раунде турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между Софией Кенин (США) и Людмилой Самсоновой (Россия).
10 февраля россиянка Людмила Самсонова обыграла Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
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