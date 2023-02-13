Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе

Фото: кадр трансляции

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова выиграла в матче у Барборы Крейчиковой 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).



Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов. Теннисистки провели на корте 3 часа.

В следующем раунде турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между Софией Кенин (США) и Людмилой Самсоновой (Россия).

10 февраля россиянка Людмила Самсонова обыграла Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко