Эксперт назвал россиянам условия для успешного получения шенгена

Гражданин может столкнуться с отказом при получении шенгенской визы, если при подаче заявления у него плохой комплект документов. Об этом сообщил вице-президент альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Обязательно должен быть большой счет, желательно больше 1 млн рублей, причем не просто пойти у знакомой подружки взять этот миллион рублей на пару дней, а деньги должны лежать более шести месяцев на счете. Дальше — зарплата, она должна быть минимум 100 тыс. рублей, а лучше 150–200 тыс, — отметил он.

Также Мкртчян добавил, что еще одним условием, которое может гарантировать получение визы без всяких проблем, является страховка минимум на €50 тысяч, сообщают «Известия».

Фото: pixabay.com

— Естественно, паспорт не должен быть чистый. Человек получает 150 тыс. рублей, у него миллионы рублей на счете, а он никогда в жизни не был ни в одной стране шенгена — это подозрительно, — объяснил эксперт.

Кроме этого, он отметил, что не менее важно выкупить билеты и забронировать отель.

— Должны быть выкупленные билеты туда и обратно. Должен быть забронирован отель, не фальшивая бронь, как сейчас многие идут — мы их называем «визовые жучки» — они делают фальшивые билеты, фальшивые брони, — заключил Мкртчян.

13 февраля российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров сообщил, что запись на подачу документов для оформления шенгенских виз возможна. При этом отмечалось, что россиянам сейчас не стоит рассчитывать на многократные визы.



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Антон Гаврилов