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В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

22:20, 13.02.2023
В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запись на подачу документов для оформления шенгенских возможна, однако россиянам сейчас не стоит рассчитывать на многократные визы, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

Отмечается, что в настоящее время из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают лишь визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на два­-три года дают редко и лишь узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, однако записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно.

Чаще всех остальных стран Евросоюза, въездные документы россиянам оформляет Испания. В 2022 году страна выдавала визы 100 тыс. раз, что втрое больше, чем в 2021 году. Туроператоры отмечают, что консульства Испании выдают визы практически всем заявителям на 3 месяца. Сроки рассмотрения, как правило, не превышают 10 рабочих дней.

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Маргарита Головатенко
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