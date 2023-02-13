В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

Запись на подачу документов для оформления шенгенских возможна, однако россиянам сейчас не стоит рассчитывать на многократные визы, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров.



Отмечается, что в настоящее время из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают лишь визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на два­-три года дают редко и лишь узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, однако записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно.

Чаще всех остальных стран Евросоюза, въездные документы россиянам оформляет Испания. В 2022 году страна выдавала визы 100 тыс. раз, что втрое больше, чем в 2021 году. Туроператоры отмечают, что консульства Испании выдают визы практически всем заявителям на 3 месяца. Сроки рассмотрения, как правило, не превышают 10 рабочих дней.

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Маргарита Головатенко