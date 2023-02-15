«Казаньоргсинтез» полностью обновил парк автобусов для транспортировки сотрудников

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» заменил весь автопарк для ежедневной перевозки сотрудников на работу и обратно. Предприятие закупило и вывело на линию 17 новых автобусов. Их отличает стильный дизайн, просторный салон, надежные трехточечные ремни безопасности и мягкие сиденья. Весь транспорт работает на экологичном газомоторном топливе, оборудован современными системами для безопасного и комфортного перемещения.

В обновление автопарка «Казаньоргсинтеза» вложено 170 млн рублей. Повышение качества и удобства транспортировки сотрудников — часть масштабной программы улучшения условий труда сотрудников предприятий СИБУРа в Республике Татарстан, сформированной на основе опросов персонала. В развитие медицинской инфраструктуры предприятий, модернизацию системы заводского питания, внедрение новых стандартов корпоративного транспорта, переход на современную, безопасную и комфортную спецодежду последовательно будет вложено более 5,5 млрд рублей.

Каждый из новых автобусов оборудован 54 комфортабельными креслами. Транспорт работает на природном газе метане — наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности. Транспорт на газомоторном топливе производит меньше выбросов сажи, токсичных углеводородов и других вредных веществ в атмосферу. Такие же автобусы перевозят сотрудников компании в Нижнекамске, Тобольске, Свободном.

Автобусы оборудованы трехточечными ремнями безопасности, видеорегистраторами, кондиционерами. Квалификация и стаж водителей соответствуют самым высоким требованиям культуры и безопасности вождения. Внедрены системы оценки качества транспортных услуг — каждый сотрудник может оценить удобство и поделиться обратной связью.

— Улучшение условий труда остается приоритетным направлением деятельности СИБУРа с начала работы в Татарстане наряду с повышением эффективности. В обеих этих областях нет мелочей. Удобный транспорт, сбалансированное питание, работа в комфортных и безопасных условиях и многое другие — каждый из элементов, с которыми наши коллеги соприкасаются каждый день, напрямую влияет на удовлетворенность, вовлеченность и общую результативность. Компания не просто вкладывает миллиардные инвестиции. Улучшение условий находится в ежедневном фокусе внимания всего менеджмента и ответственных специалистов, — отметила член правления — управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

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— «Казаньоргсинтез» продолжает становиться лучше с каждым днем. Мы видим отклик сотрудников, их поддержку выбранных направлений изменений. Это заставляет нас работать с удвоенной силой. Наши подходы соотносятся с запросами общества, в частности с его вниманием к улучшению экологической деятельности. Новые автобусы не просто минимизируют до нуля углеродный след, но и, надеемся, снизят нагрузку на транспортную инфраструктуру за счет отказа от использования личных автомобилей. Все это служит достижению целей устойчивого развития, которое положено в основу работы СИБУРа, — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

