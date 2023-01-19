Новости общества

00:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

20:48, 19.01.2023
Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Фото: goverment.ru

Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение состоит из 58 пунктов. В документе есть разделы об общих положениях, осуществлении государственного контроля, мерах правового реагирования и обжаловании решений.

Отмечается, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах.

Сегодня стало известно, что в законодательстве Татарстана планируют закрепить новые ограничения для иноагентов. Среди изменений, которые предлагается внести в республиканские законы — корректировка в части наименования иноагентов. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также