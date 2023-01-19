Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Положение состоит из 58 пунктов. В документе есть разделы об общих положениях, осуществлении государственного контроля, мерах правового реагирования и обжаловании решений.
Отмечается, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах.
Сегодня стало известно, что в законодательстве Татарстана планируют закрепить новые ограничения для иноагентов. Среди изменений, которые предлагается внести в республиканские законы — корректировка в части наименования иноагентов. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым