Казанских предпринимателей приглашают на бизнес-квест «Инбиола»
Клуб предпринимателей Ак Барс Лабс приглашает прокачать навыки в бизнес-квесте «Инбиола» (16+) с опытным тренером. Игровая практика поможет развить способности:
- принимать решения;
- расставлять приоритеты;
- управлять процессами;
- анализировать информацию.
Также во время бизнес-квеста участники научатся находить мотивацию, создавать новое, внедрять инновации в работу и достигать целей. Ведущая — Алия Айтуганова, играющий бизнес-тренер с 10-летним опытом обучения взрослых.
Мероприятие пройдет 16 февраля в 18.30 в офисе Ак Барс Банка «Лучше» по адресу: город Казань, ул.Право-Булачная, 51.
Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке.
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