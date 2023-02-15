Казанских предпринимателей приглашают на бизнес-квест «Инбиола»

Клуб предпринимателей Ак Барс Лабс приглашает прокачать навыки в бизнес-квесте «Инбиола» (16+) с опытным тренером. Игровая практика поможет развить способности:

принимать решения;

расставлять приоритеты;

управлять процессами;

анализировать информацию.

Также во время бизнес-квеста участники научатся находить мотивацию, создавать новое, внедрять инновации в работу и достигать целей. Ведущая — Алия Айтуганова, играющий бизнес-тренер с 10-летним опытом обучения взрослых.

Мероприятие пройдет 16 февраля в 18.30 в офисе Ак Барс Банка «Лучше» по адресу: город Казань, ул.Право-Булачная, 51.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке.

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