Минстрой России поддержал идею удешевить ипотеку на квартиры большой площади

Минстрой России поддержал предложение ДОМ.РФ снизить ставки на ипотеку на квартиры площадью от 55 кв. м. Об этом пишет ТАСС.

— Мы считаем, что это может стимулировать покупку квартир с большей площадью. Мы поддерживаем, — сказал заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо найти источник финансирования, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Понизить ставку ипотеки на квартиры площадью более 55 кв. в сентябре предложил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также в сентябре Виталий Мутко прогнозировал рост спроса на ипотеку на строительство дома в России. По его мнению, спрос вырастет в шесть раз. Также он предположил, что ежегодно в стране могут выдавать более 100 тысяч ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов