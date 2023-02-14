ВТБ прогнозирует рост портфеля классических пассивов физлиц в России почти на 6% в 2023 году

Портфель классических пассивов физлиц в России вырастет 2023 году на 5,9% — до 38,78 трлн рублей, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он отметил, что дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах, а объем розничных сбережений в ВТБ будет расти быстрее рынка.



По оценкам банка, за 2022 год объем классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, увеличился на 5,5% — до 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.

Розничный портфель классических пассивов ВТБ по итогам года также увеличился на 4%, несмотря на попадание банка под санкции в феврале прошлого года в числе крупных игроков. Драйвером роста выступили классические депозиты, объем которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенный рост продемонстрировали рублевые вклады, доля которых достигла 88% в депозитном портфеле банка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу, в этом году рост объема пассивов физлиц в российских банках будет сопоставим с уровнем прошлого года, а валютный портфель розничных сбережений в России продолжит стагнировать и за год уменьшится на 8—9%.

В январе сообщалось, что доля валютных вкладов на российском рынке по итогам 2022 года сократилась вдвое и составила менее 10%. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.

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Маргарита Головатенко