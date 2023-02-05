В Минобороны России обвинили Киев в подготовке провокации

Спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию в Краматорске с подрывом зданий для последующего обвинения России в «совершении военных преступлений». Такое заявление выпустило Минобороны РФ.

— Киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, — отметили в ведомстве.

При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы.

Фото: mil.ru

— В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России, — добавили в Минобороны.

Как отметили в министерстве, провокация готовится на фоне военных неудач украинской армии.

Напомним, что за последние сутки российские войска продвинулись на Донецком направлении. Было уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих.

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Айрат Назипов