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Вячеслав Володин: «Более 60% покинувших страну вернулись обратно»

15:47, 14.02.2023
Вячеслав Володин: «Более 60% покинувших страну вернулись обратно»
Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в страну вернулись больше половины уехавших россиян. Об этом он заявил на заседании Госдумы во вторник.

— У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были, — передает его слова ТАСС.

При этом спикер Госдумы не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не открывать «ящик Пандоры» в вопросе о гражданах, покинувших страну. Представитель Кремля просил создавать такие условия, при которых россияне хотели бы вернуться обратно на Родину без враждебного настроя.

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Айрат Назипов
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