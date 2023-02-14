Создание проекта «Умная дорога» в Самарской области закончится в декабре 2023 года

В январе 2023 года успешно завершился очередной этап создания проекта «Умная дорога», сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на самарскую компанию «Смартс». Ожидается, что проект будет готов к декабрю текущего года.

Реализуется «Умная дорога» на федеральной трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Целью проекта является повышение безопасности дорожного движения и создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

В основе создания автодорожной экосистемы лежит принцип Vehicle-to-everything (автомобиль, подключенный ко «всему», V2X). Такая технология связывает транспортное средство с окружающими его объектами: автомобиль — пешеход, автомобиль — автомобиль, автомобиль — дорога.

Предполагается, что вся дорожная инфраструктура будет работать как один механизм. Например, система научится переключать сигналы светофора, чтобы пропустить машину скорой помощи.

Напомним, Миндортранс Татарстана и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключили соглашение о создании пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Документ предусматривает строительно-монтажные работы в части подключения технологического оборудования пилотной зоны к внешним сетям связи и электроснабжения на территории ОЭЗ «Алабуга».

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Елизавета Пуншева