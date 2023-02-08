Более 50 тысяч семей Татарстана получили льготные ипотечные кредиты

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Более 50 тысяч семей из Татарстана получили льготные ипотечные кредиты за весь срок действия льготных программ поддержки отдельных категорий граждан. Такие данные приводит «Дом.РФ».

Из них более 31 тысячи семей получили «Льготную ипотеку» на новостройки, 18,5 тысяч приобрели жилье по программе «Семейной ипотеки» и чуть более 1 тысячи воспользовались «IT-ипотекой». На погашение ипотеки выплаты получили еще 14 802 семьи.

В 2023 году планируется запустить Единую ипотечную программу, которая включит в себя еще 5 регионов ПФО. Среди них Башкортостан, Чувашия, Самарская, Саратовская, Оренбургская области.

Единая ипотека объединяет в себе федеральные программы. Всего из региональных бюджетов на эти цели выделят до 450 миллионов рублей.



Напомним, первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что льготная ипотека разогнала цены на жилье. По ее словам, можно дальше разгонять ипотеку, но это в итоге создаст «пузырь». Либо необходимо выходить из сложившейся ситуации, чтобы «рынок работал сам, не на государственной поддержке», подчеркнула она.

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Елизавета Пуншева