Инвестор рассказала, как преодолеть стереотип «жизнь от зарплаты до зарплаты»
Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, как разрушить стереотип «жизнь от зарплаты до зарплаты». Об этом сообщают «Известия».
— Первое — возьмите под контроль финансы, то есть нужно начать вести бюджет. Ключевая цель этого шага — рассмотреть фактическое движение денежных средств: сколько вы зарабатываете и сколько тратите, — отметила эксперт.
Волкова также заявила, что люди, которые не ведут бюджет, не могут знать, на что тратят деньги и сколько денег на покупки уходит в принципе. Финансовый эксперт подчеркнула, что такая стратегия «покажет черные дыры: куда утекают ваши деньги, какие эмоциональные покупки вы совершаете».
— Благодаря этому шагу вы, не меняя уровень доходов, сможете высвободить некую часть средств, — добавила она.
Вторым пунктом Волкова отметила, что важно «поработать с видением жизни», что поможет определиться с планами.
— Попытайтесь понять, чего вы на самом деле хотите достичь, что купить, чем поделиться. Этот пункт направлен на то, чтобы у человека появилась мотивация, ради чего он будет работать с бюджетом и сохранять часть заработка, — сказала инвестор.
В третьих по мнению эксперта важно начать планировать расходы. Специалист объяснила что, планирование делиться на три вида: «краткосрочное (на ближайшую неделю, месяц), среднесрочное (3—6 месяцев, год) и долгосрочное».
— Планирование нужно внедрять во все сферы жизни, начиная от самых бытовых (затраты на еду) и до глобальных, — добавила Волкова.
Ко всему прочему она заявила, что методика планирования решает сразу несколько важных задач.
— Во-первых, благодаря ему ваш мозг начинает понимать, сколько денег для достижения целей вам нужно, чтобы не плыть по течению, а начать жить жизнью мечты, — считает Волкова.
В заключение инвестор посоветовала откладывать деньги и регулярно «подводить итоги дня, недели, месяца». Она также сказала, что для того, чтобы вырваться из подобной ситуации, «должна быть выстроена система». В заключение Волкова выразила уверенность, что, «изучив свои расходы», каждый сможет найти то, от чего можно отказаться.
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