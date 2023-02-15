Инвестор рассказала, как преодолеть стереотип «жизнь от зарплаты до зарплаты»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншеваi

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, как разрушить стереотип «жизнь от зарплаты до зарплаты». Об этом сообщают «Известия».

— Первое — возьмите под контроль финансы, то есть нужно начать вести бюджет. Ключевая цель этого шага — рассмотреть фактическое движение денежных средств: сколько вы зарабатываете и сколько тратите, — отметила эксперт.

Волкова также заявила, что люди, которые не ведут бюджет, не могут знать, на что тратят деньги и сколько денег на покупки уходит в принципе. Финансовый эксперт подчеркнула, что такая стратегия «покажет черные дыры: куда утекают ваши деньги, какие эмоциональные покупки вы совершаете».

— Благодаря этому шагу вы, не меняя уровень доходов, сможете высвободить некую часть средств, — добавила она.

Вторым пунктом Волкова отметила, что важно «поработать с видением жизни», что поможет определиться с планами.

— Попытайтесь понять, чего вы на самом деле хотите достичь, что купить, чем поделиться. Этот пункт направлен на то, чтобы у человека появилась мотивация, ради чего он будет работать с бюджетом и сохранять часть заработка, — сказала инвестор.

В третьих по мнению эксперта важно начать планировать расходы. Специалист объяснила что, планирование делиться на три вида: «краткосрочное (на ближайшую неделю, месяц), среднесрочное (3—6 месяцев, год) и долгосрочное».

— Планирование нужно внедрять во все сферы жизни, начиная от самых бытовых (затраты на еду) и до глобальных, — добавила Волкова.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Ко всему прочему она заявила, что методика планирования решает сразу несколько важных задач.

— Во-первых, благодаря ему ваш мозг начинает понимать, сколько денег для достижения целей вам нужно, чтобы не плыть по течению, а начать жить жизнью мечты, — считает Волкова.

В заключение инвестор посоветовала откладывать деньги и регулярно «подводить итоги дня, недели, месяца». Она также сказала, что для того, чтобы вырваться из подобной ситуации, «должна быть выстроена система». В заключение Волкова выразила уверенность, что, «изучив свои расходы», каждый сможет найти то, от чего можно отказаться.

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Антон Гаврилов