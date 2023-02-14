Состав нижнекамского «Нефтехимика» пополнил бывший нападающий ПФК ЦСКА

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Футболист Константин Базелюк подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Константин Базелюк родился 12 апреля 1993 года в село Витязево Краснодарского края. Увлекался футболом еще с детства. С 2010 года стал играть за молодежный состав ЦСКА. Там он провел 66 матчей и забил 32 гола. За основную команду дебютировал в 2013 году. В стане армейцев за 6 лет он провел только 18 матчей, в которых забил 2 мяча. На протяжении многих лет он скитался по арендам. Так, играл за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Анжи», португальскую «Эшторил-Прая» и чешскую «Зброевку». Последний сезон выступал за ФК «Акрон». Там он сыграл 54 матча и забил 12 мячей.

Также Базелюк играл за молодежную сборную России. В составе нее футболист провел 8 игр и забил 6 голов. Новичок «Нефтехимика» играет на позиции нападающего.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Накануне стало известно, что защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия перешли из «Нефтехимика» в «Рубин». Футболисты подписали контракты сроком на 1,5 года. Уридия будет играть под номером 91, а Ширяев — под номером 12.



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Айрат Назипов