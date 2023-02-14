Сбербанк и АО «Аммоний» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин и генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках рабочего визита Петра Колтыпина в республику Татарстан.

Соглашение предусматривает сотрудничество между сторонами в сферах цифровой трансформации и социально-экономической деятельности. Документ закрепляет намерения сторон по внедрению аналитической и информационной поддержки, в том числе в части IT-сервисов и цифровых продуктов Сбера, а именно — анализа уровня цифровой зрелости компании и внедрения современных технологий в административно-производственный процесс.

АО «Аммоний» провело аудит всех бизнес-процессов предприятия. В 2022 году команда топ-менеджеров АО «Аммоний» завершила обучение в СберУниверситете по программе Digital Strategy. Благодаря полученным знаниям, компания определила цель проведения цифровой трансформации предприятия.

Подписанное накануне соглашение позволит сформировать совместный проектный офис, состоящий из команды DTaaS Сбера и топ-менеджмента АО «Аммоний». Аналитикой и работой по кадровым вопросам займется команда департамента HR.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Сейчас мы с руководством АО «Аммоний» на этапе проведения ряда стратегических сессий, на которых совместно с отраслевыми специалистами, партнерами группы Сбер будем разрабатывать дорожные карты реализации проекта.

Дмитрий Макаров, генеральный директор АО «Аммоний»:

— Соглашение, которое мы подписали — это соглашение о стратегическом сотрудничестве. И слово «стратегическое», мы уверены, здесь ключевое. На Аммонии много реализованных цифровых решений, таких как АСУТП, MES, АСУТЛ, ERP и других систем. С прошлого года предприятие подключилось к налоговому мониторингу с размещением данных в облачном хранилище. Однако цель нашего будущего сотрудничества со Сбером — придать процессу цифровизации компании четкий вектор и ускорение.