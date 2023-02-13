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«Нефтехимик» обыграл «Витязь»

21:24, 13.02.2023
«Нефтехимик» обыграл «Витязь»
Фото: кадр трансляции

«Нефтехимик» обыграл «Витязь». Нижнекамцы отыгрались с 0:2, итоговый счет — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

В нынешнем сезоне КХЛ команды трижды сыграли между собой. У «Нефтехимика» одна победа в основное время, у «Витязя» — две.

«Нефтехимик» выиграл второй матч подряд, а «Витязь» проиграл второй матч кряду и уже третий из последних четырех.

9 февраля «Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своем льду.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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