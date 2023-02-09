«Нефтехимик» дома одержал победу над «Адмиралом»

Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своем льду. Счет игры — 2:1.



На третьей минуте первого периода Владислав Леонтьев с передачи Евгения Кашникова открыл счет в матче кистевым броском из средней зоны. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счете Николай Елисеев с передач Николая Чебыкина и Либора Шулака.

Во втором периоде обе команды — без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода хозяев вперед вывел Семен Кизимов с передач Андрея Чивилева и Андрея Белозерова.

В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Витязем» 13 февраля в Нижнекамске.

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Маргарита Головатенко