Рамиль Муллин: «Нижнекамскнефтехим» — это пример того, какие должны быть условия труда для персонала»

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

На «деловом понедельнике» в Нижнекамске заслушали отчет о деятельности НКНХ. С докладом выступила помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина:

— 2022 год стал для «Нижнекамскнефтехима» по-настоящему годом перемен. В условиях меняющейся экономической ситуации в мире на предприятии начали крайне активно перестраиваться внутренние процессы с целью повышения эффективности. Шла работа по увеличению производственных результатов, обеспечению стабильной работы подразделений, внедрению лучших практик, повышению промышленной безопасности, цифровизации, экологичности производств, — рассказала она.

В итоге нижнекамское предприятие СИБУРа достаточно успешно справляется с обеспечением непрерывной производственной деятельности и продолжает реализацию инвестиционных проектов.

Общий прогресс реализации проекта ЭП-600 превысил 70%. Сейчас на строительной площадке трудятся 16 подрядных организаций, 10 из них — татарстанские. Комплекс ЭП-600 станет одним из самых современных среди подобных производств в России.

В 2023 году планируется запустить после технического перевооружения и наращения мощности до 200 тысяч тонн в год производство галобутиловых каучуков. А в 2024 году намечен запуск производства гексена, который позволит решить вопросы импортозамещения. В настоящий момент гексен для получения полимеров поставляется из-за рубежа.

На этих новых производствах будет создано около 500 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты реализуются с использованием самых современных экологичных технологий, что позволит снизить воздействие на окружающую среду. Реализуемое с февраля соглашение между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом» закрепляет программу природоохранных мероприятий на сумму более 6 млрд рублей.

Эльвира Долотказина рассказала о программе демонтажа, которая сейчас развернута на нижнекамском предприятии СИБУРа, чтобы освободить территорию для строительства новых современных производств. В итоге будет демонтировано от 304 тыс. кубометров строительного объема зданий и сооружений.

Фото: e-nkama.ru. Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Огромные изменения в минувшем году произошли в условиях труда персонала НКНХ. По словам докладчика, для повышения комфортности доставки работников на работу и с работы на линии курсирует 83 новых экологичных автобуса. Открылись шесть модернизированных столовых. В планах — реконструкция 16 зданий, в которых будут организованы все необходимые 10,5 тыс. мест для переодевания сотрудников и 3,1 тыс. офисных рабочих мест. Здравпункты на заводах реорганизованы в Центры здоровья, в которых теперь работают цеховые врачи и фельдшеры, открыты процедурные и физиокабинеты. Обновляется оборудование в поликлинике: установлен новый аппарат УЗИ экспертного класса. В скором времени начнет работать компьютерный томограф, закупленный в конце 2022 года. В планах на текущий год дооснащение маммографом и аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин высоко оценил деятельность НКНХ.

— С приходом СИБУРа меняется формат деятельности предприятия. Те проекты, которые сейчас есть, направлены на созидание. Это говорит о том, что предприятие ориентировано на системность и на обновление. Радует, что взамен старых производств приходят новые, которые требует сегодняшний день. Ваши социальные объекты — столовые, поликлиники — это то, к чему должна стремиться вся промышленность. Я рекомендую всем руководителям, если есть такая возможность, посмотреть те условия, которые там созданы. «Нижнекамскнефтехим» — это пример того, какие должны быть условия труда для персонала, — подчеркнул он.

Успешная производственная деятельность предприятия положительно отражается на экономике города. По итогам года поступления в местный бюджет от «Нижнекамскнефтехима» составили 1,277 млрд рублей, что на 185 млн рублей больше, чем в 2021-м. Являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в республике, СИБУР дополнительно инвестирует в развитие города. Так, было выделено 300 млн рублей на строительство школы «Адымнар», 40 млн — на закупку дорожной техники для Нижнекамска, 23 млн — на строительство двух футбольных полей детско-юношеской спортивной школы.

В этом году СИБУР планирует выделить до 700 млн рублей на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», тренировочной базы «Алмаш», спортивного зала «Факел» и базы УСР, которые уже переданы на баланс города.

Инвестирует компания в Нижнекамск и с помощью грантовых конкурсов, давая возможность нижнекамским организациям реализовать свои социально-значимые проекты. Если в 2022 году было семь победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций, то в этом году их уже 13!

Будет высажена пихтовая аллея купцов Стахеевых, состоится музыкальный фестиваль «По главной улице с оркестром», создан инклюзивный музыкальный спектакль «Сказка рядом». В Нижнекамске пройдет неделя театров нефтегазохимических городов России, откроется лаборатория химических знаний «Химикум» и многое другое. И все эти проекты реализуют нижнекамские организации при финансовой поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.

Также будут реализованы 20 межрегиональных проектов в рамках этой программы. Это на 16 больше, чем в 2022-м.

Рамиль Муллин отметил вклад предприятия в развитие города: «Нижнекамскнефтехим» из года в год является одним из главных налогоплательщиков. По словам Рамиля Муллина, большие надежды возлагаются на проект ЭП-600.

— Это будет совсем другая история развития города. Он даст большой импульс в агломерационном развитии территории, — отметил он.