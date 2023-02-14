Терапевт рассказала, с чем может быть связано отсутствие аппетита
Одной из самых распространенных причин отсутствия аппетита является дефицит калия. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко, сообщают «Известия Мордовии».
Калий способствует выведению из организма воды и натрия и регулирует внутриклеточный обмен, отметила специалист. Продукты с микроэлементами поддерживают его уровень. К ним относятся, например, мясо, крупы, бобы, зеленый горошек, морковь, тыква, перец и другие овощи.
Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова назвала дневную норму потребления сахара. Согласно рекомендациям ВОЗ, она составляет 9,8 чайной ложки.
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