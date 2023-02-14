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Терапевт рассказала, с чем может быть связано отсутствие аппетита

05:27, 14.02.2023
Терапевт рассказала, с чем может быть связано отсутствие аппетита
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одной из самых распространенных причин отсутствия аппетита является дефицит калия. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко, сообщают «Известия Мордовии».

Калий способствует выведению из организма воды и натрия и регулирует внутриклеточный обмен, отметила специалист. Продукты с микроэлементами поддерживают его уровень. К ним относятся, например, мясо, крупы, бобы, зеленый горошек, морковь, тыква, перец и другие овощи.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова назвала дневную норму потребления сахара. Согласно рекомендациям ВОЗ, она составляет 9,8 чайной ложки.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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