Диетолог назвала норму дневного потребления сахара

Около 9,8 чайной ложки, или 50 грамм, — дневная норма потребления сахара, согласно рекомендациям ВОЗ. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова, передает Daily Moscow.

При этом если человек имеет предрасположенность к таким заболеваниям, как ожирение, гипертония, нарушения водного обмена и бронхиальная астма, то количество потребляемого сахара не должно превышать 30 грамм в сутки.

— При заболевании почек, уже имеющемся сахарном диабете показатель снижается в разы — 15—20 грамм, — отметила диетолог.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что разный шоколад может приносить как вред, так и пользу организму. По его словам, всяческие батончики наносят организму лишь вред. Дело в высоком содержании добавленных в состав сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей и консервантов.

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Елизавета Пуншева