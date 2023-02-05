Российский генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в стране в ближайшие полгода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Член комитета Госдумы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, что в ближайшие полгода в РФ не планируется объявить вторую волну мобилизации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Забайкалье».

— Я в принципе не вижу в ближайшей перспективе, где-то на полгода точно, возможности какой-либо мобилизации, частичной-не частичной. Любой, — подчеркнул Гурулев.

По его словам, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации по ряду причин. Во-первых, оборонно-промышленный комплекс страны снабжает только группировку, которая уже выполняет боевую задачу. Во-вторых, нельзя отрывать жителей страны от работы, которая связана с производством необходимой для России продукцией, подытожил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Он добавил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны.

Напомним, о начале спецоперации Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев после этого — 21 сентября — в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Айрат Назипов