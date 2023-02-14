Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет весенняя погода

Фото: Фото: Ринат Назметдинов

Весенняя погода может прийти в Центральную Россию в конце первой декады апреля. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik, сообщают «Известия».

— Я бы сказал, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не приходится. Будут волны тепла и холода. В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений, — сообщил синоптик.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он также подчеркнул, что в марте температура поднимется на 3—4 градуса выше нормы, а в апреле превышение нормы составит 1—2 градуса.

Накануне сообщалось, что со следующей недели (13—15 февраля), в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, слабые метели и небольшой снег. В Гидрометцентре республики также отмечали, что ночные температуры опустятся до -14 градусов.

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Антон Гаврилов