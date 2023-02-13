Киберэксперт рассказал, как предотвратить взрыв аккумулятора телефона
Эксплуатировать смартфон необходимо соответственно его заявленной мощности и характеристике. Это спасет его аккумулятор от взрыва. Об этом сообщил киберэксперт Сергей Вакулин, передает Daily Moscow.
— При запуске мощных игр или приложений идет прямое воздействие на процессор и оперативную память. Если аккумулятор начинает сильно нагреваться, то необходимо незамедлительно прекратить использование приложения и очистить ОЗУ (оперативную память), отметил он.
Кроме того, нельзя оставлять телефон под прямыми лучами солнца, подчеркнул эксперт. Температура аккумулятора не должна превышать 40 градусов тепла и падать ниже 15 градусов мороза.
Эксперт по «железу», преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, что использование неоригинальных проводов для зарядки смартфонов может привести к поломке гаджета или даже к пожару.
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