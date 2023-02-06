Эксперт: «Из-за некачественного кабеля возможно короткое замыкание»

К поломке гаджета или даже к пожару может привести использование неоригинальных проводов для зарядки смартфонов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по «железу», преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

— Из-за некачественного кабеля возможно короткое замыкание, что может привести к выходу из строя iPhone либо к его воспламенению. Из-за несоответствия стандартов зарядки также может ощущаться нагрев смартфона, — отметил он.

Кроме того, к возгоранию устройства при выборе неоригинальных аксессуаров может привести и нестабильная работа блока питания.





Фото: realnoevremya.ru

— В редких случая возможен некорректный подбор силы тока в момент зарядки. В связи с этим можно наблюдать резкие временные нагревы корпуса смартфона. Это происходит из-за того, что контроллеры заряда в смартфонах на последних стадиях зарядки аккумулятора дозаряжают устройство на низких токах. Неоригинальная зарядка может проигнорировать это, и смартфон перегреется, — объяснил эксперт.



Не стоит экономить при выборе аксессуаров для смартфона, подытожил Ситнов. Стоит покупать только сертифицированные аксессуары в крупных сетевых магазинах.

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Елизавета Пуншева