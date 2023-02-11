Глава Минэкономразвития ожидает более оптимистичного сценария экономического развития в 2023 году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает более оптимистичного сценария экономического развития страны в 2023 году по сравнению с прогнозируемым ранее, сообщает ТАСС.



— Цифры экономического <...> снижения по прошлому году, они существенно меньше, я думаю, еще выйдут итоговые оценки Росстата, не хотелось бы предварять. Оценки, которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось, — сказал он во время поездки в Уфу.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что итоговые показатели ВВП РФ за прошлый год превзойдут предварительные расчеты.

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Маргарита Головатенко