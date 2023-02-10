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Владимир Путин ожидает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов

21:58, 10.02.2023
Владимир Путин ожидает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что итоговые показатели ВВП РФ за прошлый год превзойдут предварительные расчеты, сообщает ТАСС.

— 2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты, — сказал президент в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который доложил о росте показателя валового регионального продукта.

В пятницу Центробанк сообщил, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Регулятор прогнозировал, что ВВП в 2022 году сократится на 3-3,5%.

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Маргарита Головатенко
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