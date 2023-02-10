Владимир Путин ожидает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов

Президент России Владимир Путин заявил, что итоговые показатели ВВП РФ за прошлый год превзойдут предварительные расчеты, сообщает ТАСС.



— 2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты, — сказал президент в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который доложил о росте показателя валового регионального продукта.

В пятницу Центробанк сообщил, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Регулятор прогнозировал, что ВВП в 2022 году сократится на 3-3,5%.

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Маргарита Головатенко