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Минэкономразвития поможет туроператорам в расширении автобусного парка

07:25, 12.02.2023
Минэкономразвития поможет туроператорам в расширении автобусного парка
Фото: kremlin.ru

Минэкономразвития России рассмотрит возможность поддержки туроператоров в приобретении туристических автобусов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями бизнеса в Башкирии.

— Вопрос транспортных перевозок — важный. Рассмотрим возможности поддержки туроператоров по приобретению туристических автобусов в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Максим Решетников также пообещал рассмотреть предложение туристического бизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию.

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Маргарита Головатенко
Общество

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