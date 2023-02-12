Минэкономразвития поможет туроператорам в расширении автобусного парка
Минэкономразвития России рассмотрит возможность поддержки туроператоров в приобретении туристических автобусов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями бизнеса в Башкирии.
— Вопрос транспортных перевозок — важный. Рассмотрим возможности поддержки туроператоров по приобретению туристических автобусов в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, — приводит его слова «РИА Новости».
Максим Решетников также пообещал рассмотреть предложение туристического бизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию.
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