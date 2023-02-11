Президент Сирии поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения
Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России за помощь в преодолении последствий землетрясения:
— Мы благодарим правительство России за помощь сирийскому народу в этом тяжелом испытании, — приводит его слова «РИА Новости».
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. В тот же день днем еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сирия тоже оказалась затронута происшествием — погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Число погибших после землетрясений в Турции, по последним данным, превысило 21 тысячу человек, пострадали 80 097 человек.
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