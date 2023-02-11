В Татарстане план по вводу жилья выполнили на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане план 2023 года по строительству жилья по состоянию на 11 февраля выполнен на 16%, введено 503 тыс. кв. метров, сообщил в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании, которое провел премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Программа социальной ипотеки выполнена на 27%, введено 15 домов на 44 тысячи кв. метров. В работе остается 55 объектов различной степени готовности.

Наибольшее выполнение плана фиксируется по линии индивидуального жилищного строительства. Согласно статистической отчетности, сдано 256 тыс. кв. м — то есть почти 17% от плана, который составляет 1 млн 510 тыс. кв. метров.

По линии коммерческого строительства выполнение годового плана составляет 14%. Сдано 43 многоквартирных дома суммарной площадью 202 тыс. кв. метров. В работе остается 154 объекта с разной степенью готовности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В Казани объем работ в сфере строительства, выполненных в 2022 году, оценивается в 70 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 40%.

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Маргарита Головатенко