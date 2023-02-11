За последние сутки в России выявили 12 845 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 12 845 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 391 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 060 370 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 11 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 258 человек, всего выздоровевших — 21 425 889 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян, всего от инфекции скончались 395 520 человек.
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