За последние сутки в России выявили 12 845 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 12 845 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 391 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 060 370 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 11 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 258 человек, всего выздоровевших — 21 425 889 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян, всего от инфекции скончались 395 520 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко