Главное о коронавирусе на 11 февраля: уксус против COVID-19, блокирующий вирус белок

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Татарстане за сутки почти 100 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 94 человек. Всего на 11 февраля в республике зарегистрирован 196 121 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 192 473 человек, за минувшие сутки — 7. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 54 пациента.

Российские ученые разработали протоколы для вузов на случай новых эпидемий



За последние сутки в России выявили 12 845 случаев коронавируса, выздоровели 8 258 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 060 370, а выздоровевших — до 21 425 889. Госпитализировали за сутки 1 391 человек. Умерли за сутки 36 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 520 человек.

Из-за того, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, нет необходимости в том, чтобы вводить в стране дополнительные противоэпидемические меры. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По словам специалиста, для противодействия вирусу достаточно следовать базовым правилам. Так, Онищенко призвал не забывать носить маску, по возможности избегать людных мест, правильно питаться, соблюдать режим сна и прогулок. Также он подчеркнул, что Минздрав и ВОЗ «призывают к разумной осторожности» и не скрывают истинной картины происходящего.

Фото: realnoevremya.ru

Ученые российской академии образования (РАО) на случай возникновения новых пандемий придумали специальные протоколы экстренного реагирования для вузов. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РАО, специалисты академии предоставят вузам протоколы, рекомендации, а также курсы повышения квалификации, благодаря которым люди будут испытывать меньше стресса, если нужно будет перейти на дистанционное обучение.

Журналист Николай Сванидзе, которого ранее госпитализировали в Москве, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал глава союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев. Он сообщил, что у Сванидзе есть проблемы с легкими и сепсисом. Представителя СМИ госпитализировали 6 февраля, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Фото: Роман Хасаев

В феврале россияне могут заболеть сразу тремя инфекционными заболеваниями. Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Эксперт подчеркнул, что в случаях, когда человек заражается сразу несколькими видами вируса, доминирующее положение будет занимать COVID-19. Также специалист объяснил, что риск заразиться несколькими заболеваниями может возникнуть из-за контакта с носителями разных видов инфекции.

Теннисист Новак Джокович, который не прививался от COVID-19, запросил право на въезд в США



В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 727 959 раз, 6 853 157 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 844 074). На второй строчке — Индия (44 685 219), на третьей — Франция (39 764 042), на четвертой — Германия (37 907 312), на пятой — Бразилия (36 930 339).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 355). За ними следуют Бразилия (697 662), Индия (530 750), Россия (387 526, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 580).



За время пандемии было сделано 13 285 008 791 инъекцию вакцины против коронавируса.

Ученые сиднейского университета обнаружили в легких человека белок, который защищает от влияния COVID-19 и создает естественный защитный барьер в организме. Об этом говорится в отчете исследователей. Профессор университета Сиднея Грег Нили отметил, что открытие по своей сути является «естественным иммунным барьером, который выстилает легкие человека и блокирует вирус». Также специалисты выразили надежду на то, что благодаря этому открытию в будущем появятся новые противовирусные и противофибротические препараты для лечения патогенных коронавирусов.

МИД КНР подумает над тем, чтобы вновь начать выдавать краткосрочные визы гражданам Республики Корея. Представитель МИД Китая Мао Нин комментируя данный вопрос заявила, что КНР «активно рассмотрит его». В заключение она похвалила Южную Корею за решение, которое заключается в том, чтобы в стране возобновилась выдача краткросрочных виз туристам из Китая.

Фото: Christian Mesiano

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, который не прививался от COVID-19, запросил право на въезд в США. Он собирается принять участие в теннисных турнирах, которые пройдут в Майами и Индиан-Уэллсе. Об этом в беседе с агентством Tanjug рассказал его брат Джордже. Он выразил мнение, что в этом году Джоковича должны пропустить в США. Свою мысль он объяснил тем, что сейчас власти страны «по прежнему запрещают въезд непривитым людям».

Уксусная кислота эффективно дезинфицирует поверхности от коронавируса. Такое открытие сделали ученые из университета Тьюлейн. В результате исследований, специалисты пришли к выводу, что воздействие раствором в течении 15 минут препятствует размножению вируса при попадании в клетки человека. Однако еще более эффективный результат будет при 30-минутном воздействии.

Фото: wikipedia.org

Князь Монако Альбер II, переболевший COVID-19 впервые с того момента вышел в свет со своей супругой, княгиней Шарлен. Об этом сообщает главный онлайн-журнал княжества Monaco Tribune. Как сообщает СМИ, чета встретилась с художником Mr OneTeas для того, чтобы поучаствовать в акции, придуманной им к 8 марта.

Таджикистан отменил все ограничения, действовавшие на переходах госграницы в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлению штаба, все карантинно-санитарные пункты переходят на обычный режим работы, но продолжат следить за общим состоянием здоровья пересекающих госграницу. Также Минздраву поручено продолжить вакцинацию целевых групп населения республики.

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Антон Гаврилов